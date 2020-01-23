شكرا لقرائتكم كيف يستفيد الأهلي والزمالك من زيادة الاستبدال الإفريقي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رضخ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، لمطالب الأندية المشاركة في البطولات القارية، بضرورة فتح الاستبدال بقوائم الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بواقع 4 لاعبين لكل ناد.

وتشترط لوائح كاف ألا يكون اللاعب المقرر قيده قد شارك مع أي فريق في البطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أو كونفدرالية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذي سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في البطولة ومقيد بالقائمة المحلية لفريقه.

وبالنظر إلى الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية، نفند موقف كل نادي من قيده بالقائمة الإفريقية والاستفادة من زيادة الاستبدال الإفريقي في الانتقالات الشتوية بخلاف الأماكن الشاغرة في قوائم الأندية.

وترك الأهلي 4 أماكن في قائمته الإفريقية بعدما قيد 27 لاعبا في بداية النسخة الحالية من دوري الأبطال، ثم قام بتسجيل الثلاثي سعد سمير ومحمود كهربا واليو بادجي ويتبقى له مكان واحد في القائمة الإفريقية بخلاف ثلاثي الاستبدال.

بينما يتبقى للزمالك مقعد واحد في القائمة استغله في قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو، بعدما قام بقيد 29 لاعبا في بداية النسخة الحالية من دوري الأبطال.

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موقف الأهلي

يحق للأهلي إضافة اسم وحيد في قائمته بخلاف الاسم المتبقي في قائمة الـ30 لاعبا، حيث يجوز رفع اسم شريف إكرامي فقط كونه لم يشارك في البطولة القارية، لاسيما وأن باقي اللاعبين الـ28 الذين تم قيدهم قبل اليو بادجي المقيد حديثا، شاركوا في المباريات وهو ما يمنع من استبدالهم، لأنهم سيتعارضون مع شرط ألا يكون قد شارك مع فريقه بالمباريات السابقة، لأن الوحيد الذي لم تسبق له المشاركة هو إكرامي ، ومن الصعب استبداله بلاعب آخر، لأنه من الضرور تواجد 3 حراس في قائمة أي فريق.

موقف الزمالك

يمتلك الزمالك مقعدين للاستبدال وفقا لشروط نظام الاستبدال الجديد، حيث سيقوم باستبدال كلا من كهربا وأيمن حفنى واللذين لم يشاركا مع الأبيض في النسخة الجارية من منافسات دوري أبطال إفريقيا ، وبذلك سيتجه الأبيض إلى قيد ثنائي ةجديد بدلا منهما ويعد الأقرب للقيد الثنائي الحارس محمود جنش والصاعد أحمد عيد بدلا من كهربا وحفنى مع ترك الأمر للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشأن تحديد المقعدين خاصة إن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الحالى هو الآخر غير مقيد إفريقيا وقد يكون على حساب أحد اللاعبين الآخرين.