الأهلي مُهتم بضم "قاهر الزمالك" لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي

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جدة - عمرو شويل

وشارك شحاتة في مباراة فريقه ضد الزمالك والذي احرز خلاله الهدف الاول وصنع الهدف الثالث في المباراة التي شهدت فوز الفريق العسكري بنتيجة 3 / 2.

يأتي ذلك بخلاف تألق شحاتة مع منتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والذي اشاد بإمكانيات اللاعب لمسئولي القلعه الحمراء وأوصاهم بضرورة التعاقد مع اللاعب الصاعد.

ويسعي مسئولو الأهلي ضرب عده عصافير من جراء التعاقد مع شحاته سواء بقيده تحت السن ومن ثم الاستعانه به إفريقيا ومحليا في ظل اصابة أكثر من لاعب مثل حمدي فتحي ومحمد محمود نجمي خط وسط الفريق بإصابات طويله فضلا عن اقتراب رحيل صالح جمعة لخروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر.

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ويجد مسئولو الأهلي الإمكانيات اللازمة في لاعب طلائع الجيش والتي تجعله هدفا للأحمر من أجل تدعيمخطه الأمامي.

مع الاخذ في الاعتبار عدم أحقية الأهلي في التعاقد مع اي لاعب جديد فوق السن خلال الفترة الحالية بعد التعاقد في يناير الجاري مع الثنائي محمود كهربا والسنغالي اليو بادجي وهو الأمر الذي يري فيه أيضا الجهاز الفني للفريق الأول التعاقد مع شحاته حلا لأزمتي الاستبدال ودعم خط الهجوم في الفريق خلال مشوار الفريق المحلي والافريقي

الجدير بالذكر أن مسئولي نادي الزمالك كانوا قد طلبوا في وقت سابق التعاقد مع لاعب طلائع الجيش بعد ترشيحه من قبل مدربه السابق طارق يحيي لمسئولي الابيض إلا أن تأجيل مسئولي الطلائع الرد علي الفاكس الرسمي الذي تم إرساله من الزمالك طوال الفترة الماضية عطل الصفقة، والتي تكاد تتحول من الأبيض للأحمر خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب القيد بنهاية الشهر الجاري.