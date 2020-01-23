شكرا لقرائتكم بلدية المحلة يتعاقد مع رمضان السيد لقيادة الفريق فنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى مع رمضان السيد المدير الفنى السابق لنادي النجوم خلفا لرضا عبدالعال الذى تقدم باستقالته أمس وتم قبولها اليوم .

يذكر أن رضا عبدالعال كان قد دخل فى صدام مع جماهير نادي بلدية المحلة عقب هزيمة الفريق الأسبوع الماضى امام فريق دمنهور بهدف مقابل للا شئ وتجمد رصيد الفريق عند ١٦ نقطة بدوري القسم الثاني وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل 2020 / 2021 بالرغم من توافر كافة الإمكانيات للفريق و اللاعبين.

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ويرتبط رمضان السيد بذكريات جيدة مع فريق بلدية المحلة عندما قاد الفريق للمنافسة على الصعود حتى المباراة الأخيرة التى خسرها أمام فريق الرجاء المطروحى فى الموسم قبل الماضي.

وكان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم خلال المواسم الماضية ، وهى بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، وجمهورية شبين، ونبروه لكنه لم يقدم أى نجاحات تذكر مع أى فريق منهم ولم يتأهل مع أي فريق منهم لبطولة الدوري الممتاز.

أعلن نادي النصر القاهري التعاقد مع عصام سعد حارس مرمي نادي بلدية المحلة واتحاد الشرطة السابق رسميا، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني في دوري القسم الثاني المجموعة الثانية.