شكرا لقرائتكم الأهلي يطلب ضم "عموري" بعد حسم صفقة البلدوزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهتم مسئولو النادي الأهلي بالتعاقد مع عمرو النعماني صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2000، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبل.

يذكر أن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي قد طلب رسميا التعاقد مع الثنائي محمد ناصر الشهير بالبلدوزر وعلي الملواني لاعبا سيراميكا، بعد رفض التفريط في زميلهم عمرو النعماني صانع ألعاب الفريق في بداية الموسم رغم توقيعه بشكل رسمي علي عقود القلعه الحمراء، قبل أن تنجح الإدارة الحمراء في ضم ناصر على سبيل الإعارة وينتقل الملواني إلى سموحة بنفس الطريقة.

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ويصر مسئولو النادي الأهلي على ضم عموري والذي يعد الهداف الأول للفريق الأحمر، والذي يعد أفضل موهبة داخل سيراميكا ليلحق بزميله المدافع محمد ناصر المنضم إلي صفوف فريق شباب الاهلي خلال الساعات المقبله

الجدير بالذكر أن عموري تم شراءه من نادي مياه البحيرة بمبلغ تخطي النصف مليون جنية بعد صراع مع عدد من اندية الممتاز كان أبرزها الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاصة.