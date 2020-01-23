شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور يكشف عن موعد قيد اللاعبين فى بطولة دورى أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن اللاعبين المقرر قيدهم فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية، سيتم تحديد هويتهم عقب لقاء مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، وذلك بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

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وتابع أمير مرتضى لـ"اسوبر كورة"، إن كل التركيز فى الوقت الحالى حول مواجهة مازيمبى وحصد بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا ثم حسم هوية اللاعبين المقرر ضمهم إلى القائمة الأفريقية بعد فتح الباب نحو الاستبدال من قبل الاتحاد الإفريقى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك بذلك القرار يمتلك مقعدين للاستبدال، وسيقوم باستبدال كل من كهربا وأيمن حفنى حيث لم يشارك الثنائى مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال أفريقيا وهو ما أكده أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء مع تأكيده بترك الأمر للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض الذى سيقوم بتحديد الأسماء المقرر قيدهم عقب لقاء مازيمبى حيث شدد المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك إن كامل تركيز إدارة الكرة بالنادى والجهاز الفنى حول لقاء بطل الكونغو.