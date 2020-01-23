شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يدرس اعدة ثنائي وادي دجلة للتشكيل الأساسي أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي وادى دجلة، إعادة محمد هلال وعبد الرحمن بودي للتشكيل الأساسي فى المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكان المدير الفني طلب من جهازه المعاون، تجهيز عدة مباريات مسجلة للزمالك خاضها فى الفترة الماضية تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل دراستها جيدًا وتحديد نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض، ويحرص الخواجة اليوناني على دراسة طريقة لعب كارتيرون مع الزمالك، فضلاً عن تحديد نقاط القوة والضعف من أجل التعامل معها واستغلالها من أجل الخروج بالمباراة لبر الأمن، لاسيما وأن دجلة فى أمس الحاجة لتحقيق الفوز ومواصلة الهروب من قاع جدول الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

وأبلغ تاكيس جونيس جهازه المعاون إنه سيتابع مباراة الزمالك أمام مازيمبى الكونغولى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقا، خاصة وإن تلك المباراة ستكون قبل أيام قليلة من المواجهة التى ستجمعهما فى الدورى، ومن خلالها سيتمكن الخواجة اليونانى من رسم خطة المباراة وتحديد النقاط التي سيسعى جاهدًا لاستغلالها، أكد المدير الفنى لدجلة إنه سيستعد بشكل طبيعى لهذا اللقاء، قائلاً: "مواجهة الزمالك مثل أى مباراة فى الدورى، وسنعمل على دراسة الخصم جيدًا من أجل تحقيق الفوز".

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واتفق اليونانى تاكيس جونيس، مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، على عودته للتشكيل الأساسى أمام الزمالك، وكان تاكيس جونيس فضل منح عبد المنصف راحة فى المباراتين الماضيتين أمام الإنتاج الحربى، ثم أسوان، ودفع بخالد وليد فى مركز حراسة المرمى من أجل إزالة الضغوطات عن "أوسة" واتاحة فرصة المشاركة لخالد وليد.

ورغم أن المدير الفنى كان استقر على عودة عبد المنصف لحراسة عرين الفريق أمام أسوان، إلا أنه عاد وفضل منحه راحة اضافية والاتفاق مع الحارس على الاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك، وكان تاكيس جونيس أشاد بمحمد عبد المنصف، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذه البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".

ونجح وادى دجلة فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على أسوان بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.

وافتتح حسام عرفات التسجيل لدجلة فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب، وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.