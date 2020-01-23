شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص: رئيس الوزراء حريص على دعم الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أن الألعاب الأفريقية التى تنطلق اليوم هى الأولى من نوعها على المستوى القارى وتقام تحت رعاية الرئيس السيسى، تشهد تعاونًا لم نشهده من قبل من جانب وزير الرياضة أشرف صبحى ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأصاف عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن أن رئيس الوزراء أرسل خطابات لكل الوزراء لدعم هذه الألعاب وتقديم كل طرق الدعم لها.

ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذا الحدث يمثل شراكة بين جميع الجهات الحكومية الإقليمية والقطاع الخاص والقطاع الدولى للاهتمام لذوى الإعاقة، وأشارت القباج أن البداية كانت عام 2015 لكن 2019 تم الإعلان أن هذا هو عام ذوى الإعاقة وبدأت الانطلاقة فنحن نقدر دور المجتمع المدنى الفعال فى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى الرياضة والفن.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه لا مستحيل طالما هناك دعم من كل فئات المجتمع فلكل منا دوره بالوزارة والذى يخدم ذوى الإعاقة بكافة الطرق.

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يحضر المؤتمر كلاً من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة أفريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى، وعدد كبير من مسئولى الرياضة.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .

وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول إلى مصر على أن تبدأ غدًا مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقًا للقدرة الى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقاً للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب .

شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 إقبالاً شديدًا من الشباب والشابات الراغبين في التطوع والمشاركة في الحدث الكبير. ومنذ إعلان وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع للعمل في لجان الألعاب الأفريقي وهناك إقبالا منقطع النظير فى الأيام الثلاثة التى خصصها مركز التعليم المدني بالجزيرة لمقابلة المتطوعين.