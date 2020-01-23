شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب العوامية "سوهاج" يتوج بالنسخة الثانية من دورى مراكز الشباب للثقافة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار اليوم الخميس، على منافسات النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، والتي احتضنها مركز التعليم المدني بالجزيرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود، دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية للعام الثاني على التوالي، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووسط حضور كبير من الإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضية.

ويهدف دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، إلى مشاركة الفرق والأنشطة المتواجدة في مراكز الشباب بعيدًا عن فرق كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى، الذي يفضل عدم مشاركتها من أجل إتاحة الفرصة لباقي الأنشطة الأخرى داخل المراكز في المشاركة بالمسابقة.

وتوج مركز شباب العوامية "سوهاج"، بالنسخة الثانية من دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، بعد الفوز على مركز شباب دست الإشراف "البحيرة" بنتيجة (7-6)، في مباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين.

وجاء ترتيب مراكز الشباب خلال النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية كالتالي..

"المركز الأول: العوامية (سوهاج)، المركز الثاني: دست الإشراف (البحيرة)، المركز الثالث: الجزيرة (القاهرة)، المركز الرابع: أبو عياد الشيخ زايد (الإسماعيلية)، المركز الخامس: العواونة (بني سويف)، المركز السادس: الفيوم (الفيوم)، المركز السابع: جواد حسني (البحيرة)، المركز الثامن: 6 أكتوبر (الجيزة)".

وكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق مركز شباب العوامية بعد حصوله على المركز الأول، والتي تبلغ قيمته المالية 60 ألف جنيه مصر، ومركز شباب دست الإشراف الحاصل على المركز الثاني، الذي حصل على جائزة مالية تقدر بنحو 50 ألف جنيه مصري، وقام الفريقين بالتقاط الصور التذكارية رفقة وزير الشباب والرياضة.

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