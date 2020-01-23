شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف يستفيد الأهلي والزمالك من زيادة الاستبدال الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتشترط لوائح "كاف" ألا يكون اللاعب المقرر قيده قد شارك مع أي فريق في البطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أو كونفدرالية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذي سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في البطولة ومقيد بالقائمة المحلية لفريقه.

وبالنظر إلى الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية، نفند موقف كل نادي من قيده بالقائمة الإفريقية والاستفادة من زيادة الاستبدال الإفريقي في الانتقالات الشتوية بخلاف الأماكن الشاغرة في قوائم الأندية.

وترك الأهلي 4 أماكن في قائمته الإفريقية بعدما قيد 27 لاعبا في بداية النسخة الحالية من دوري الأبطال، ثم قام بتسجيل الثلاثي سعد سمير ومحمود كهربا واليو بادجي ويتبقى له مكان واحد في القائمة الإفريقية بخلاف ثلاثي الاستبدال.

بينما يتبقى للزمالك مقعد واحد في القائمة استغله في قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو، بعدما قام بقيد 29 لاعبا في بداية النسخة الحالية من دوري الأبطال.