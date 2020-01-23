شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف موعد ضم لاعبين جدد لقائمة الزمالك بعد قرار "كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن أن اللاعبين المقرر قيدهم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية، سيتم تحديد هويتهم عقب لقاء مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وتابع أمير مرتضى لـ"الخليج 365"، أن كل التركيز فى الوقت الحالى حول مواجهة مازيمبى وحصد بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا ثم حسم هوية اللاعبين المقرر ضمهم إلى القائمة الأفريقية بعد فتح الباب نحو الاستبدال من قبل الاتحاد الأفريقى.

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وكان ”الخليج 365” قد حصل على معلومات بتلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذى سيخرج من القائمة لم يشارك فى أى مباراة مع فريقه فى البطولة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة عن أن الزمالك بذلك القرار يمتلك مقعدين للاستبدال، وسيقوم باستبدال كل من كهربا وأيمن حفنى حيث لم يشارك الثنائى مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال أفريقيا وهو ما أكده أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء مع تأكيده بترك الأمر للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض الذى سيقوم بتحديد الأسماء المقرر قيدهم عقب لقاء مازيمبى حيث شدد المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك إن كامل تركيز إدارة الكرة بالنادى والجهاز الفنى حول لقاء بطل الكونغو.