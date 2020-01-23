شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد مديرا فنيا لـ بلدية المحلة بعد استقالة رضا عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى مع رمضان السيد المدير الفني السابق لنادي النجوم، خلفًا لرضا عبد العال الذى تقدم باستقالته أمس وتم قبولها اليوم.

كان ”الخليج 365” قد أشار في وقت سابق إلى رحيل رضا عبد العال عن قيادة فريق بلدية المحلة والبدء في مفاوضات مع رمضان السيد وهو ما تحقق اليوم، ليتم تولي المهمة رسميًا مع فريق البلدية، ويقوده خلال الساعات المقبلة رسميًا.

يذكر أن رضا عبد العال كان قد دخل في صدام مع جماهير نادي بلدية المحلة عقب هزيمة الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق دمنهور بهدف مقابل لا شىء وتجمد رصيد الفريق عند 16 نقطة بدوري القسم الثاني وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل 2020 / 2021 بالرغم من توافر كل الإمكانيات للفريق واللاعبين.

ويرتبط رمضان السيد بذكريات جيدة مع فريق بلدية المحلة عندما قاد الفريق للمنافسة على الصعود حتى المباراة الأخيرة التى خسرها أمام فريق الرجاء المطروحى فى الموسم قبل الماضي.

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وكان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم خلال المواسم الماضية، وهى بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، وجمهورية شبين، ونبروه لكنه لم يقدم أى نجاحات تذكر مع أى فريق منهم ولم يتأهل مع أي فريق منهم لبطولة الدوري الممتاز.

أعلن نادي النصر القاهري التعاقد مع عصام سعد حارس مرمي نادي بلدية المحلة واتحاد الشرطة السابق رسميًا، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى استعدادًا لخوض منافسات الدور الثاني في دوري القسم الثاني المجموعة الثانية.