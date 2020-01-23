شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف دعم حسين فهمى لاعبة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مؤتمر الأولمبياد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان حسين فهمى على دعم ومساندة إحدى اللاعبات ذوات الاحتياجات الخاصة والتى تتواجد فى المؤتمر الصحفى المنعقد للإعلان عن انطلاق الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص.

قام فهمى بتحية اللاعبة ومصافحتها وكذلك احتضانها بعد أن ألقت كلمتها فى المؤتمر بعد أن القت كلمتها فى المؤتمر قائلة:"عاوزة أمثل"

حضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة أفريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى، وعدد كبير من مسئولى الرياضة.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .

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وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول إلى مصر على أن تبدأ غدًا مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقًا للقدرة الى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقاً للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب .

شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 إقبالاً شديدًا من الشباب والشابات الراغبين في التطوع والمشاركة في الحدث الكبير. ومنذ إعلان وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع للعمل في لجان الألعاب الأفريقي وهناك إقبالا منقطع النظير فى الأيام الثلاثة التى خصصها مركز التعليم المدني بالجزيرة لمقابلة المتطوعين.