شكرا لقرائتكم خبر عن 180 دقيقة تُعيد ياسر إبراهيم لدائرة الضوء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أنه كان مُرشحاً للخروج من حسابات رينيه فيلر المدير الفني للأهلي بشكل تام بل والرحيل عن القلعة الحمراء إلا أن المستوى الجيد الذى ظهر به ياسر إبراهيم مدافع الفريق في مباراتي طنطا والمقاولون العرب بالدوري اللتين انتهتا بالفوز (5-صفر) و(2- صفر) على التوالي أعاد اللاعب من جديد لدائرة التألق والتواجد ضمن حسابات الجهاز الفني.

ياسر إبراهيم كان بعيدا تماماً عن حسابات فايلر طوال الفترة الماضية رغم أنه كان يُشارك في التدريبات بشكل مُنتظم وتسبب هذا التجاهل في تناثر أنباء حول رغبة فايلر في عدم تواجد ياسر إبرهيم بالفريق بل أن البعض ذهب إلى أن اللاعب نفسه طالب بالرحيل للمشاركة مع فريق أخر خاصة بعدما وصلت الأمور ذروتها عندما دفع المدرب السويسري بأحمد فتحي في خط الدجفاعه بجوار ربيعة ربيعة وكان ياسر أبراهيم جالساً على دكة الأحتياطي.

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الأمور تغيرت تماماً بعد مباراتي طنطا والمقاولون العرب بعدما شارك ياسر براهيم لمدة 180 دقيقة في المبارايات وأدى فيهما بشكطل جيد للغاية ونال إشادة وتقدير الجماهير ومن قبلهم رينيه فايلر الذى أكد أن اللعب قدم مستوى جيد وإلتزم بتعلمات الجهاز الفني ليُعيد إكتشاف نفسه مع الفريق ويخمد نار الرحيل وأنباء العروض الخارجية والداخلية خلال الفترة الحالية على أقل تقدير. ويرفض فايلر ثبات لتشكيل في الاهلي حتى الأن إذ يلجأ دائماً للتغييرات في التشكيل بشكل واضح في جميع المراكز تقريباً بإستثناء حراسة المرمى التى يعتمد فيها المدرب السويسري على محمد الشناوي الذى يقدم عروض جيدة هذا الموسم.

ويواصل فريق الاهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة النجم الساحلى المرتقبة المقرر لها الأحد المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى سيحضرها 10 آلاف مشجع.

وقام مسئولو النادى الأهلى بتحويل 500 ألف يورو لنادى رابيد فينا النمساوى تُمثل القسط الأول من صفقة السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، والذى تعاقد معه الأهلى مقابل مليونى يورو، سيتم تسديدها خلال عام ونصف العام، وتعاقد الأهلى مع اللاعب السنغالى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري