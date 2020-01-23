شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على خريطة برامج قناة الزمالك بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مساء أمس الأربعاء، قناة الزمالك فى تمام الساعة الحادية مساًء، وتشمل خريطة برامج القناة عدد 6 برامج طوال أيام الأسبوع منهم برنامجان يوميًا طوال الأسبوع، بجانب برنامج المستشار مرتضى منصور وبرنامج أسبوعى.

وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن هدف القناة الأسمى التى أنشأت من أجله هو إظهار بطولا النادى والدفاع عن الأبيض، مؤكدا أن القناة موضوعية ولا تهاجم أحد.

وتابع رئيس الزمالك فى الكلمة الافتتاحية للقناة: "الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبروك للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف".

وانطلق بث قناة الزمالك مساء أمس الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم تبعها عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.

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وكان المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة صرح بأن القناة تعتبر خطوة جديدة فى تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادى الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادى الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هى السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

تردد قناة الزمالك

القناة تستخدم تردد 11449 أفقى على النايل سات وتحت اسم الزمالك الرياضية.

لمعرفة خريطة برامج قناة الزمالك بالكامل من هنا