ماني: ليفربول يريد المزيد من الألقاب

الخميس 23 يناير 2020

كشف اللاعب السنغالي ساديو ماني أنه يسعى إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى مجموعته، لافتا إلى أن ​ليفربول​ لا يزال يريد المزيد كما كان دائمًا بالنسبة للألقاب الكبيرة.



وقال ماني: "إلى أن ينجح الفريق وأنجح أنا أيضًا، أعتقد أنه من الضروري بالنسبة لي التضحية بنفسي لتقديم كل ما هو ممكن للفريق. بالتأكيد حققنا أشياء ونريد تحقيق المزيد والكثير من الأشياء مع هذا النادي. نريد الفوز بالبطولات، ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، ​دوري أبطال أوروبا​ مرة أخرى، وهو الأمر الذي لن يكون سهلاً، كلنا نعرف ذلك".

وأضاف: "لكن ما رأيته في هذه السنوات القليلة الماضية، كل شيء ممكن ويمكن أن نفعله مرة أخرى. نحتاج فقط لأن نكون راغبين بطريقة جيدة وأن ندفع أنفسنا حتى النهاية. عندما خسرنا نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد ... أعتقد أن كل شيء تغير وقلنا لأنفسنا، هذا ممكن. لدينا أيضًا فريق شاب، وأعتقد أن كل شيء تغير".