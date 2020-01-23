شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يدرس استعادة «الخائن الأكبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعادة مهاجمه السابق الأرجنتيني كارلوس تيفيز خلال فترة الانتقالات الجارية لتعويض الغياب الطويل لهداف الفريق ماركوس راشفورد.

وحسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن «تيفيز»، الذي يلعب حاليًا لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، قد يعود إلى الشياطين الحمر بشكل مؤقت لتعويض غياب «راشفورد»، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن المشاركة لقرابة 3 أشهر.

ويملك اللاعب، صاحب الـ 36 عامًا، تاريخًا كبيرًا مع النادي إذ قضى في صفوفه موسمين شارك خلالهما في 63 مباراة وأحرز 19 هدفًا، قبل أن يصبح «الخائن الأكبر» في عيون جماهير الشياطين الحمر عقب انتقاله مباشرًا في 2009 إلى الغريم مانشستر سيتي.