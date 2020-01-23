شكرا لقرائتكم إنبي يفاوض الأهلى للحصول على خدمات عمار حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف مسئولو نادي إنبي مفاوضاتهم مع نظرائهم في الأهلي للحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلي الصاعد في يناير الجاري علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

ولا يشارك عمار حمدي مع الأهلي حيث خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأمر الذي جعل عمار حمدي يطلب الرحيل للحفاظ على حظوفه في التواجد مع المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما كان أحد نجوم المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر وتوجت مصر بلقبها.

وينضم عرض إنبي لعرض الاتحاد السكندري، حيث يرغب زعيم الثغر في ضم اللاعب مستغلا تألقه الموسم الماضي بقميص الاتحاد حينما كان معارا من الأحمر للاتحاد ورغم رغبة عمار في اللعب للاتحاد إلا أن حلمي طولان المدير الفنى لانبي يعول علي علاقته القوية بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لحسم الصفقة للفريق البترولي، حيث يرتبط طولان بعلاقة قوية مع عبد الحفيظ منذ أن لعب الأخير تحت قيادة الأول في المنتخب الأولمبي قبل سنوات.

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وتناقش لجنة التخطيط بالأهلي العروض التي تلقاها عدد من نجوم الفريق ومنهم صلاح محسن المطلوب في سموحة، وعمار حمدي الذي تلقى عروضًا من أندية إنبى والاتحاد السكندري وسموحة، خاصة بعد خروجهما من حساب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وعدم اعتماده عليهما في مباريات الفريق منذ توليه المسئولية وتبحث لجنة التخطيط عدة أمور خاصة بـ صفقات الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوصت لجنة الكرة بالنادى الأهلى كانت قد أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتي في مقدمتها سموحة، وترى لجنة الكرة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أن صلاح محسن يستحق أن يحصل على فرصة أكبر خاصة أنه لم يشارك كثيرًا مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذى تولي تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي ، وتؤكد اللجنة أنه من الأفضل أن يتم الاستغناء عن أحد مهاجمي الفريق الأخرين وبالأخص مروان محسن، باعتبار أن صلاح محسن أفضل منهما لو حصل على فرصة وتم دعمه جيدًا من خلال المشاركة المُستمرة .

وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة في مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسري الذى سبق وألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسري مؤخرًا لإدارة الأهلي حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب في الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي.