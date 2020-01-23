شكرا لقرائتكم بلدية المحلة تقبل استقالة رضا عبد العال بعد الهزيمة من دمنهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس ادارة نادى بلدية المحلة على استقاله رضا عبد العال المدير الفنى للفريق بعد الهزيمة فى المباراة الماضية امام دمنهور بدورى الدرجه الثانية.

وتولى رضا عبد العال تدريب الفريق بدءا من الأسبوع الخامس للدرجة الثانية، حقق الفوز علي بيلا ثم الأولمبي ثم المالية، وتعادل مع الحمام وخسر من غزل المحلة.

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الفوز الأخير له مع بلدية المحلة جاء أمام دكرنس، ثم تعادل مع فاركو والخسارة من ألعاب دمنهور بهدف دون رد.

كان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهى بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، وجمهورية شبين، ونبروه لكنه لم يقدم أي نجاحات تذكر مع أي فريق منهم.