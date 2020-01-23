شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلى يضم مدافع سيراميكا كليوباترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتواجد اليوم أحمد عبد الله إداري النادي الأهلي، في سيراميكا كليوباترا، وحصل على توقيع اللاعب في حضور أحمد الكيلاني المدير الإداري للفريق الأول، وتم إنهاء كافة أمور التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمي وسريع.

وأشاد البطاوي بالمستوى الفني والبدني للاعب محمد ناصر، الذي تم تصعيده للفريق الأول منذ بداية الموسم، وظهر بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الهدف من الإعارة هو حصول اللاعب على خبرات أكثر في هذه الفترة.

كما وجه الشكر إلى مسئولي النادي الأهلي عن الاحترافية في التفاوض والإسراع في إنهاء الصفقة، مشددا على أن ناصر المولود في عام ١٩٩٩، سيكون داعما قويا لصفوف النادي الأهلي في الستة أشهر المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

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أعد نجوم النادى الأهلى، حفلة وداع لزميلهم المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر عبر إنستجرام، وذلك بعد إعلان القلعة الحمراء انتقال المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودى لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، نجوم الأهلى أرسلوا عبارات الوداع والدعم لزميلهم فى رحلته الجديدة متمنين له المزيد من التألق والعودة مجددًا لارتداء الفانلة الحمراء.

البداية مع حسام عاشور كابتن الأهلى الذى نشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق قائلا: "ربنا يوفقك يا حبيبى مع الاتفاق وترجعنا تانى وتكسر الدنيا".

فيما ودع التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى زميله المغربى وليد أزارو، بنشر صورته برفقة أزارو عبر إنستجرام وعلق: "بالتوفيق يا أخويا وعشرة عمرى حتوحشنى جدًا يا أخويا.. بالتوفيق أن شاء الله وترجع بسرعة".