شكرا لقرائتكم تعرف على خريطة برامج قناة الزمالك بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت مساء أمس الأربعاء، قناة الزمالك فى تمام الساعة الحادية مساًء، وتشمل خريطة برامج القناة عدد 6 برامج طوال أيام الأسبوع منهم برنامجان يوميًا طوال الأسبوع، بجانب برنامج المستشار مرتضى منصور وبرنامج أسبوعى.

وتذاع البرامج ابتداءً من برنامج "أخبارنا"، طوال الأسبوع وينطلق فى تمام الساعة السادسة مساء، يقدمه أحمد جمال يومين فى الأسبوع الاثنين والثلاثاء، وتقدم باقى أيام الأسبوع فرح على .

كما يذاع برنامج "زملكاوي"، فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًا ولمدة 3 ساعات، من تقديم خالد الغندور وكريم حسن شحاتة، حيث يثدم كل منهما البرنامج لمدة ثلاثة أيام ويوم الجمعة سيكون بالتناوب بينهما.

ويذاع برنامج "ملوك الصالات"، الذى يذاع يوميًا فى تمام الساعة 7:30 مساء، من تقديم نيرة الأحمر، وبرنامج 1911 يعرض يومين فى الأسبوع "السبت والأحد"، ويذاع فى تمام الساعة 1:00 صباحا، البرنامج من تقديم شادى عيسي.

ويذاع برنامج "وان تو"، يوم واحد فقط أسبوعيًا، فى تمام الساعة 1:00 صباحا، ومن تقديم نيرفانا العبد.

فيما يأتى برنامج المستشار مرتضى منصور "مع المستشار" الذى سيتم إذاعته 4 أيام فى الاسبوع فى تمام الساعة الواحدة صباحا .

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن هدف القناة الأسمى التى أنشأت من أجله هو إظهار بطولا النادى والدفاع عن الأبيض مؤكدا أن القناة موضوعية ولا تهاجم أحد.

تابع رئيس الزمالك فى الكلمة الافتتاحية للقناة: "الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبروك للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف".

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انطلق بث قناة الزمالك مساء آمس الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم تبعها عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.

وكان المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة صرح أن القناة تعتبر خطوة جديدة فى تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادى الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادى الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هى السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

وخلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة، منها "ملوك الصالات"، تقديم نيرة الأحمر، والذى يحمل كثيرا من أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج "أخبارنا"، من تقديم فرح على، ويقوم بتغطية الأخبار الرياضية فى مصر بصفة عامة، وكذلك المرور على المنشور على السوشيال الميديا الرياضية، كما يقدم شادى عيسى "برنامج 1911"، والذى يستعرض الأحداث الجارية ويستدعى مثيلتها من أحداث ماضية مرت على نادى الزمالك وجماهيره، كذلك ينضم برنامج بعنوان "وان تو"، وتقدمه نيرفانا العبد ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة فى نادى الزمالك فى اللعبات المختلفة فيحكى عن حياتهم العامة واجتماعياتهم وبطريقة مميزة.

وتقدم القناة العديد من المباريات الهامة فى المسابقات المحلية والدولية والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.

وأشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح إلى أن قيادات الشركة ومجلس إدارة نادى الزمالك يتشاورون فى المحتوى الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

تردد قناة الزمالك



القناة تستخدم تردد 11449 أفقى على النايل سات وتحت اسم الزمالك الرياضية.