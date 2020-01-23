شكرا لقرائتكم طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020 .

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلي – بطل الدوري للموسم المنقضى و الزمالك بطل كأس مصر ، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات ، إلى حكام مصريين و بإستخدام تقنية الـvar .

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الأن هو إسناد المباراة لحكام أجانب كما تم الإعلان من قبل ، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الإستعانة بتجربة الـvar و هناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلي و الزمالك .

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ويتدرب مسئولو لجنة الحكام خلال الوقت الحالي حتى 8 فبراير المقبل على استخدام تقنية حكم الفيديو المقرر تطبيقها فى الدور الثاني للدوري المصري.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر وأن يكون امتدادًا للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.