شكرا لقرائتكم رسميا.. الاتحاد يضم السوري عمرو الميدانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع المدافع الدولي السوري عمرو الميدانى و الذى سبق له تمثيل أندية بيراميدز و الكويت الكويتى ، و ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة فى مركز قلب الدفاع.

و وقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسم و نصف إعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2020 بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و طلعت يوسف المدير الفني و اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وإيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

و أشاد الجهاز الفنى بقيادة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بقدرات اللعب " الميدانى " الفنية و البدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز ، و امتلاكه لمقومات بدنية كبيرة و تميزه فى ألعاب الهواء و أعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة .

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و بدأ الميداني رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في الموسم 2011 ، و خاض تجربته الأولى خارج سوريا في الموسم 2014-2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق الوحدة

و تدرج الميداني في منتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبي وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السوري الأول.

كان مصيلحى قد فتح خطوط اتصال مع اللاعب من أجل استقطابه لتدعيم دفاعات الإتحاد فى الميركاتو الشتوى الجارى خاصة وأن هناك ثلاثة لاعبين فقط يعتمد يعتمد عليهم طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى الخط الخلفى وهم محمد أنور وإسلام جمال ومحمود رزق.

ويغيب الثلاثى خالد الغندور وهشام محمد ومحمد أنور ثلاثى الاتحاد عن مواجهة فريقهم أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في المباراة المقرر إقامتها بإستاد الإسماعيلية في إياب دور الثمانية من البطولة العربية.