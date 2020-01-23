سموحة يفسد صفقة "نيمار" على قطبى الكرة المصرية

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جدة - عمرو شويل على الملوانى من مواليد 1999 يعلب ضمن صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، فى منافسات مسابقة دورى القسم الثانى، ويعد سيراميكا متصدر القسم الثانى المرشح بقوة للصعود لدورى الأضواء والشهرة . كان فريق سيراميكا كليوباترا نجح فى إعارة لاعبه محمد ناصر ضمن صفوف النادى الأهلى، بعد طلب عمرو أنور مدرب فريق شباب الأهلى بضم اللاعب لمدة 6 أشهر. Advertisements أشتهر الملوانى بلقب "نيمار"، منذ أن كان يلعب ضمن صفوف إنبى قبل انضمامه إلى سيراميكا كليوباترا منذ ثلاثة مواسم.

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