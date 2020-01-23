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لاليجا الإسبانية تفتتح أول فروع مطاعمها الخارجية بدءا من مصر في ألماظة سيتي سنتر

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جدة - عمرو شويل يفتتح اتحاد دورى كرة القدم للمحترفين الإسباني المعروف عالميا باسم " لاليجا" أول فروع المطاعم والكافيهات الخاصة بها في مصر والشرق الأوسط بالشراكة مع شركة برايم هوسبيتاليتي إحدى شركات مجموعة برايم مصر، وذلك يوم السبت المقبل فى ألماظه سيتي سنتر.

يأتي هذا الافتتاح ضمن خطة لاليجا للانتشار بهذه العلامة التجارية المرموقة والجاذبة للشباب وكرة القدم والانتشار بالمطاعم باسم لاليجا لاونج في كافة أنحاء العالم بدءا من الدول المحورية في القارات والمناطق المختلفة.

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صرح بذلك فرناندو سانز المدير التنفيذي لـ لاليجا و الذي أشار أن البدء بمصر جاء بعد دراسات عديده نظرا لنمو الاقتصاد المصري الملحوظ و حب الشعب المصري لكرة القدم، مضيفا: أن المطاعم ستتيح لروادها مشاهده مباريات كرة القدم والفرصة للفوز بتذاكر لحضور المباريات في الاستاد في اسبانيا للفرق المختلفة فى الدوري، كما تتيح الحصول علي هدايا تذكارية للفرق المفضلة.

 

 

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