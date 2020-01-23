شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي يفتح الاستبدال لـ4 لاعبين بدلا من مقعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بواقع 4 لاعبين لكل ناد، وذلك بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع في أي فريق في البطولة الأفريقية، بالاضافة إلى أن يكون اللاعب الذي سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في البطولة .

وكشف مصدر باتحاد الكرة إن الزمالك بذلك القرار يمتلك مقعدين للاستبدال، حيث سيقوم باستبدال كل من كهربا وأيمن حفنى، حيث لم يشارك الثنائى مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا وبذلك سيتجه الأبيض إلى قيد ثنائى بدلا منهما ويعد الأقرب الحارس محمود جنش والصاعد أحمد عيد للقيد بدلا من كهربا وحفنى مع ترك الأمر للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشأن تحديد المقعدين خاصة إن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الحالى هو الآخر غير مقيد إفريقيا.

وقام مسئولو الزمالك بقيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فى آخر مقاعد الفريق المتبقية بالقائمة الأفريقية لذا سيتم استخدام الاستبدال فى قيد ثنائى جديد بقائمة الفريق الأفريقية حيث يستعد الأبيض حالياً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.