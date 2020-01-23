شكرا لقرائتكم وزير الشباب: استضافة "الإفريقية للأولمبياد" تأتى ضمن سلسلة بطولات مستضافة بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن استضافة الالعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص تأتى ضمن سلسلة البطولات التى تستضيفها مصر فى الفترة الأخيرة ، وأضاف صبحى وصلنا مرحلة كبيرة لعمل معادلة بتواجد ذوى القدرات فى المجتمع والمشاركة فى الرياضة ومجالات العمل استطاعوا فرض نفسهم بمجهودهم
وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .
وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول إلى مصر على أن تبدأ غدًا مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقًا للقدرة الى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقاً للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب .
شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 إقبالاً شديدًا من الشباب والشابات الراغبين في التطوع والمشاركة في الحدث الكبير. ومنذ إعلان وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع للعمل في لجان الألعاب الأفريقي وهناك إقبالا منقطع النظير فى الأيام الثلاثة التى خصصها مركز التعليم المدني بالجزيرة لمقابلة المتطوعين
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