شكرا لقرائتكم تفاصيل مفاوضات المقاصة مع أمونيكي .. بدأت قبل إقالة ميدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، تفاصيل مفاوضات نادي مصر المقاصة مع النيجيري إيمانويل أمونيكي، نجم نادي الزمالك الأسبق، المقرر وصوله إلى القاهرة، خلال ساعات قليلة، لتحديد إمكانية توليه تدريب الفريق الفيومي من عدمه.

كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات المقاصة مع أمونيكي، تفاصيل الاتصالات التى دارت بين مسئولي النادي الفيومي وأسطورة نيجيريا الأسبق، خلال الساعات الماضية، لحسم التعاقد معه.

أوضحت المصادر أن المفاوضات مع أمونيكي، بدأت منذ 3 أيام – أى قبل إقالة أحمد حسام ميدو – بـ 48 ساعة، حيث كانت هناك نية لإجراء تعديل على الجهاز الفني، بسبب تراجع النتائج، قبل الإعلان رسميا بعد الخسارة أمام بيراميدز فى الدوري المصري.

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أضافت المصادر أن أمونيكي يرحب بشدة بتولي تدريب مصر المقاصة، ولا يتبقي سوى وضع الرتوش الأخيرة على المفاوضات، موضحا أن مسئولي النادي الفيومي أرسلوا بالأمس تذاكر الطيران إلى أسطورة نيجيريا للحضور إلى مصر، حيث سيصل من أسبانيا وليس نيجيريا ومن المقرر وصوله مساء غدا الجمعة.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح أمس الأربعاء، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضي في الجولة الـ 14 للدوري المصري ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات بين مسئولي نادي مصر المقاصة مع أمونيكي لتوليه تدريب الفريق الفيومي، وتم الاتفاق على حضور أسطورة الزمالك الأسبق إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات وتحديد إمكانية توقيع العقود مع المدير الفني من عدمه.

وبخلاف التفاوض مع أمونيكي دخل 5 مدربين ترشيحات تولي منصب المدير الفني لفريق مصر للمقاصة خلفا لاحمد حسام ميدو وهم كلا من علي ماهر المدير الفني السابق لانبي، وأحمد حسن المدير الفني السابق للإسماعيلي وكابتن المنتخب الوطني السابق، وإيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري ، وخالد جلال المدير الفني السابق للزمالك ، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.