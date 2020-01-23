شكرا لقرائتكم إيمانويل أمونيكى يصل القاهرة غدا للتفاوض مع مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة غدا، النيجيرى إيمانويل أمونيكى، نجم نادى الزمالك الأسبق، للدخول فى مفاوضات مع مسئولى نادى مصر المقاصة، لتحديد إمكانية توليه تدريب الفريق الفيومى من عدمه.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح أمس الأربعاء، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات بين مسئولى نادى مصر المقاصة مع أمونيكى لتوليه تدريب الفريق الفيومى، وتم الاتفاق على حضور أسطورة الزمالك الأسبق إلى القاهرة مساء اليوم لاستكمال المفاوضات وتحديد إمكانية توقيع العقود مع المدير الفنى من عدمه.

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وبخلاف التفاوض مع أمونيكى دخل 5 مدربين ترشيحات تولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفا لأحمد حسام ميدو وهم كل من على ماهر المدير الفنى السابق لانبى، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى.