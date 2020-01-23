شكرا لقرائتكم الأهلى يقيد أليو بادجى محليا بدلا من وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق محليًا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، معلقاً :" الساعات القليلة المقبلة تشهد قيد اللاعب في القائمة الإفريقية، مؤكدًا أن العمل جارٍ في الوقت الحالي لإتمام عملية قيد اللاعب"

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى فى القاهرة الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال، كما يواصل الأهلى تدريباته اليومية إستعداداً لخوض المباراة المرتقبة ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاثة والحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر فى استعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.

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وكان الاتحاد الأفريقى قد حدد يوم 26 يناير الجارى موعداً لمواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى القاهرة بدلا من يوم 24 الذى كان محددا من قبل، ويستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدورى، والتى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز والتحليق بعيدا فى صدارة المسابقة.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه بهدف تجهيزه للمشاركة فى لقاء النجم الساحلى المرتقب.