شكرا لقرائتكم النصر يواجه الاتفاق بحثاً عن الصدارة المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لاستعادة الصدارة مؤقتاً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين يتطلع الوحدة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط حينما يستضيف الحزم، ويبحث التعاون عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه الفيحاء، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وتوقفت انتصارات النصر عقب تعادله في المرحلة السابقة أمام ضيفه اتحاد جدة 1-1 ليفقد الصدارة لصالح غريمه التقليدي الهلال بفارق نقطة. وتنفس البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الصعداء بعد اكتمال صفوف فريقه بعودة الموقوفين المدافع البرازيلي مايكون والحارس براند جونز. وعانى فيتوريا من الغيابات في مواجهة الاتحاد الماضية، حيث لم يشارك الموقوفون الحارس جونز والمدافع مايكون بالإضافة إلى المصابين الحارس وليد عبدالله والمدافع عمر هوساوي.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة عقب وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي في كأس الملك بفوزه أمام مضيفه العدالة بهدف دون رد، حيث سيواجه أهلي جدة منتصف الشهر المقبل.

وفي المقابل ستكون مهمة الاتفاق صعبة للغاية كون الفريق عانى كثيراً من تذبذب في المستوى والذي كان آخره تعادله أمام ضمك 2-2 في المرحلة السابقة.

وفقد الاتفاق فرصة المنافسة على لقب كأس الملك عقب خروجه من الدور ربع النهائي بخسارته أمام مضيفه الهلال2-1 الأسبوع الماضي، في حين أنه يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يتطلع الوحدة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط حينما يستضيف نظيره الحزم الجريح.

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وتراجع أداء الوحدة كثيراً خاصة عقب خسارته من امام الهلال التي أعادته إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر.

وفشل الوحدة في المنافسة على لقب كأس الملك عقب خسارته امام ضيفه أهلي جدة 2-1 يوم السبت الماضي في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وفي المقابل يأمل الحزم في تضميد جراحه واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ المرحلة الثامنة حينما فاز على الأهلي 2-1.

وتلقى الحزم 4 خسائر وتعادل في مباراتين في آخر 6 مباريات حيث تعادل أمام العدالة والهلال وخسر أمام الرائد وأبها والفتح والشباب ليتراجع إلى المركز 12 برصيد 15نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث التعاون عن مواصلة انطلاقته حينما يواجه مضيفه الفيحاء الجريح.

ونجح التعاون في استعادة توازنه عقب فوزه في المرحلة السابقة على ضيفه الفتح 2-1 ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل يسعى الفيحاء لاستعادة توازنه والعودة مجدداً لنغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في المرحلتين السابقتين عقب خسارته أمام النصر 4-1 وتعادله امام العدالة 1-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز 11 برصيد 17 نقطة.