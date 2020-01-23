شكرا لقرائتكم دورتموند يرغب في ضم إيمري تشان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يخطط لضم إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن تشان يفضل الانتقال لدورتموند عن الرحيل إلى إيفرتون، بعدما ابدى النادي الإنجليزي اهتمامه بضم اللاعب.

ويرغب نادي يوفنتوس في حسم مصير اللاعب الألماني في أسرع وقت ممكن، لكنه لم يكشف بعد عن العروض الرسمية التي وصلت له.

ويمتد عقد تشان مع يوفنتوس حتى 2022 لكن مشاركاته مع الفريق الإيطالي تراجعت بشكل كبير هذا الموسم حيث شارك في ثمان مباريات فقط في الدوري المحلي كما لم يخض أي مباراة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.