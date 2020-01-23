شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يعيد جدولة مباريات الأندية الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موافقة ناديي شهر خودرو والاستقلال من إيران، على خوض مباراتي الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا 2020 أمام الرفاع البحريني والكويت الكويتي في الإمارات، وذلك يوم 25 يناير 2020.

وأضاف الاتحاد القاري في بيان صحافي نشره، يوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني: تم الاتفاق على إعادة جدولة المباريات المقررة على أرض الأندية الإيرانية ضمن الجولات الأولى والثاني والثالثة من دور المجموعات، بحيث تقام على أرض الفريق المقابل وتعتبر مباريات خارجية، من أجل إتاحة المجال لإعادة تقييم الظروف الأمنية في إيران.