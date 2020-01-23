رين لمطاردة مرسيليا في انتظار لقاء سان جرمان وليل









اسماء السيد - يتطلع رين الثالث لتضييق الخناق على مرسيليا الثاني عندما يحل ضيفا على نيس الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي تشهد في ختامها الاحد المباراة الاقوى بين باريس سان جرمان المتصدر ومضيفه ليل.

وسيسعى رين لتعويض خسارته في المرحلة السابقة امام مرسيليا بهدف نظيف وتقليص الفارق الى نقطتين موقتا مع الاخير، عندما يحل ضيفا على نيس الحادي عشر في افتتاح المرحلة.

ويدخل رين الى المباراة متسلحا بفوزه الاحد في الدور الـ32 من كأس فرنسا على اتلتيكو مرسيليا من الدرجة الرابعة (2-صفر)، فيما اسقط نيس ضيفه ريد ستار من الدرجة الثالثة 2-1.

وسيبحث رين عن الثأر من مضيفه الذي اسقطه في عقر داره بنتيجة 2-1 ضمن المرحلة الرابعة من الدوري في الاول من ايلول/سبتمبر الماضي، وتحقيق فوزه الثاني عشر هذا الموسم، علما ان رين لم يتفوق على نيس في آخر عشر مباريات جمعتهما في جميع المسابقات.

وسيفتقد رين لجهود مدافعيه القائد داميان دا سيلفا والمالي أماري تراوري لتحصل كل منهما على ثلاث بطاقات صفراء في اقل من عشر مباريات، اضافة للاعب خط الوسط بانجامان بوريغو لمعاناته من اصابة في العضل، ما سيشكل نكسة للمدرب جوليان ستيفان، في حين يستعيد نيس جهود لاعب الوسط بيار ليس مولو بعد ايقافه مباراة واحدة.

الى ذلك، يلتقي مرسيليا مع ضيفه انجيه العاشر في اولى مباريات يوم السبت ساعيا للخروج منتصرا للمباراة الثالثة تواليا في الدوري والرابعة في جميع المسابقات بعد فوزه على غرانفيل من الدرجة الخامسة الاسبوع الفائت (3-صفر) في الكأس.

وبعد فوزه الصعب والقاتل على رين في المرحلة السابقة بهدف يتيم للهولندي كيفن ستروتمان في الدقيقة 84، قلص مرسيليا الفارق مع سان جرمان الى 5 نقاط، مستفيدا من تعادل الاخير بثلاثة اهداف لمثلها مع موناكو، قبل أن يعود مجددا الى 8 نقاط نتيجة فوز النادي الباريسي على نادي الإمارة 4-1 بعد أربعة أيام فقط في مباراة مؤجلة من المرحلة 15.

ويستضيف مرسيليا، بطل فرنسا في عشر مناسبات آخرها عام 2010، أنجيه على ملعب فيلودروم بعد أن أسقطه في عقر داره بنتيجة 2-صفر في المرحلة السادسة عشرة في الثالث من كانون الاول/ديسمبر الفائت، متطلعا لتقليص الفارق الى خمس نقاط ولو موقتا معولا على امكانية تعثر سان جرمان أمام ليل.

-سان جرمان يترقب مصير كافاني-

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وفي ختام المرحلة الاحد، يدخل نادي العاصمة الفرنسية الى مباراته مع ليل الخامس متحفزا ببلوغه نهائي كأس الرابطة بفوز سهل على مضيف رينس 3-صفر الخميس في نصف النهائي.

ويخوض بطل فرنسا في الموسمين الماضيين المباراة وسط أحاديث عن إمكانية مغادرة مهاجمه وهدافه التاريخي (198 هدفا) الاوروغوياني ادينسون كافاني صفوفه قبل اغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها والده في اليومين الاخيرين.

وبعد أن استبعده المدرب الالماني توماس توخل عن التشكيلة الاساسية معظم فترات هذا الموسم معولا اكثر على كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتينيين ماورو إيكاردي المعار من انتر الايطالي هذا الموسم وأنخل دي ماريا، ارتبط كافاني بالرحيل عن باريس حيث كانت الوجهة الاقرب اتلتيكو مدريد الاسباني، أمرٌ أكده والده الاربعاء.

وقال لويس كافاني لبرنامج "ال شرينغيتو" الإسباني "أود أن يلعب هناك (في إسبانيا)، حيث يريده (المدرب دييغو) سيميوني الآن، لكن المدير الفني لفريق باريس سان جرمان يقول إنه بحاجة إليه لمساعدته في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أعتقد أن هناك فرصة قوية للذهاب إلى أتلتيكو. هناك أيضا خيار الانضمام إلى النادي في حزيران/يونيو القادم. هناك الكثير من الأندية الأخرى المهتمة ولكن عندما تقوم بإعطاء كلمتك لفريق عليك أن تحترمها".

وأكد كافاني الأب "إذا سُمح له بالمغادرة غدا وما زال أتلتيكو يريده، أعتقد أنه سيوقع. إنه لاعب يحتاج إلى وقت للعب وفي الوقت الحالي يلعب فقط أربع أو ست دقائق في كل مباراة. باريس سان جرمان يعامله بشكل غير عادل".

ومن المتوقع ان يغيب عن صفوف ستان جرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس الذي خرج في الدقيقة 68 من مباراة نصف نهائي كأس الرابطة امام رينس بعد تعرضه لاصابة عضلية في فخذه، حيث قال توخل بعد اللقاء "ليست سيئة كثيرا ولكنه امر مؤسف حقا. نحن بحاجة كثيرا لماركينيوس، انه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وسبق لسان جرمان، الذي اوقعته القرعة مع بوروسيا دورتموند الالماني في دور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا، أن تفوق على ليل 2-صفر في ملعب "بارك دي برانس" في المرحلة 14 في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وفي أبرز المباريات الاخرى، يلتقي نانت الرابع مع ضيفه بوردو الثالث عشر، مونبيلييه مع ديجون، موناكو مع ستراسبورغ وليون السابع مع تولوز المتذيل.