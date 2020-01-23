شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الفنان حسين فهمى يشهد مؤتمر الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما يشهد المؤتمر حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة أفريقيا ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى، و طارق راشد رئيس وادى دجلة وعدد كبير من مسئولى الرياضة.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهى كرة القدم وكرة السلة والبوتشى وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .

وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول إلى مصر على أن تبدأ غدًا مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقًا للقدرة الى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقاً للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب .

شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 إقبالاً شديدًا من الشباب والشابات الراغبين فى التطوع والمشاركة فى الحدث الكبير. ومنذ إعلان وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع للعمل فى لجان الألعاب الأفريقى وهناك إقبالا منقطع النظير فى الأيام الثلاثة التى خصصها مركز التعليم المدنى بالجزيرة لمقابلة المتطوعين.