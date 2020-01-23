شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تفاصيل مفاوضات المقاصة مع أمونيكي وموقف أسطورة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة تفاصيل مفاوضات نادى مصر المقاصة مع النيجيرى إيمانويل أمونيكي، نجم نادى الزمالك الأسبق، المقرر وصوله إلى القاهرة خلال ساعات قليلة، لتحديد إمكانية توليه تدريب الفريق الفيومى من عدمه.

وكشفت مصادر مطلعة على مفاوضات المقاصة مع أمونيكى تفاصيل الاتصالات التى دارت بين مسئولى النادى الفيومى وأسطورة نيجيريا الأسبق خلال الساعات الماضية، لحسم التعاقد معه.

لمعرفة تفاصيل مفاوضات المقاصة مع أمونيكى وموقف أسطورة الزمالك، اضغط هنا..

Advertisements

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح أمس الأربعاء، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين مسئولى نادى مصر المقاصة مع أمونيكى لتوليه تدريب الفريق الفيومي، وتم الاتفاق على حضور أسطورة الزمالك الأسبق إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات وتحديد إمكانية توقيع العقود مع المدير الفنى من عدمه.

وبخلاف التفاوض مع أمونيكى دخل 5 مدربين ترشيحات تولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفا لاحمد حسام ميدو وهم كلا من على ماهر المدير الفنى السابق لانبي، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.

الإقالة التى تعرض لها ميدو هى الإقالة الخامسة فى تاريخه التدريب القصير، والذى يمتد إلى 6 سنوات فقطن حيث اعلن ميدو اعتزاله فى بداية موسم 2014 / 2015، وتولى تدريب الزمالك وقتها فى اول مهمة له وكان وقتها اصغر مدير فنى فى تاريخ مصر حيث كان يبلغ من العمر 31 عاما فقط.