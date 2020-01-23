شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى تأكيداً رسمياً من الكاف بفتح الاستبدال.. وقيد ثنائى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذى سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك فى أى مباراة مع فريقه فى البطولة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك بذلك القرار يمتلك مقعدين للاستبدال، وسيقوم باستبدال كل من كهربا وأيمن حفنى حيث لم يشارك الثنائى مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال أفريقيا وبذلك سيتجه الأبيض إلى قيد ثنائى بدلا منهما ويعد الأقرب الحارس محمود جنش والصاعد أحمد عيد للقيد بدلا من كهربا وحفنى مع ترك الأمر للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشأن تحديد المقعدين خاصة أن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الحالى هو الآخر غير مقيد أفريقياً.

وقيد مسؤولو الزمالك الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فى آخر مقاعد الفريق المتبقية بالقائمة الأفريقية، لذا سيتم استخدام الاستبدال فى قيد ثنائى جديد بقائمة الفريق الأفريقية، حيث يستعد الأبيض حالياً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وجاء قائمة الزمالك لمباراة مازيمبى كالتالى:

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محمد عواد - محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى فى خط الوسط.

ومصطفى محمد فى خط الهجوم.

واستبعد الفرنسى باتريس كارتيرون كلا من إمام عاشور لعدم قيده أفريقيا، وعبد الله جمعة للإصابة، والكونغولى كاسونجو لعدم الجاهزية، ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد، وكريم بامبو ومحمد صبحى لأسباب فنية.