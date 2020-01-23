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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 24 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يوقع رسميا عقود تطبيق الـvar مع شركة إسبانية، فرج عامر يعلن حصول سموحة على توقيع صلاح محسن ومحمد عبد المنعم رسمياً.

اتحاد الكرة يوقع رسميا عقود تطبيق الـvarمع شركة إسبانية

وقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسمياً عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية، لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

فرج عامر يعلن حصول سموحة على توقيع صلاح محسن ومحمد عبد المنعم رسمياً

أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن ناديه حصل على توقيع صلاح محسن ومحمد عبد المنعم ثنائى الأهلى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، فى إطار تدعيم الفريق السكندرى بالانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف عامر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك بندا فى العقد يسمح بتمديد إعارة محمد عبد المنعم لمدة موسم إضافى حال عدم مطالبة الأهلى بعودته فى نهاية الموسم .

المصرى ينهى اتفاقه مع أيمن حفنى وينتظر حل أزمة القيد

أنهى مسئولو المصرى البورسعيدى اتفاقهم بشكل كامل ونهائى مع أيمن حفنى، صانع ألعاب مصر المقاصة "المجمد" منذ بداية الموسم، بعد فشل إدارة ناديه فى قيده بقائمة الفريق بسبب خطأ إدارى وهو ما جعله خارج القائمة طوال الفترة الماضية، وتحديدا منذ انتقاله من الزمالك لمصر المقاصة.

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مران الأهلى يكشف 3 مميزات لـ "بادجى" وعيب وحيد.. تعرف عليها

ظهرت ملامح أداء السنغالى اليو بادجي مهاجم الأهلى الجديد فى مران الفريق اليوم، والذى شهد مشاركته لأول مرة فى التقسيمة بشكل عام، ويتميز بادجى بكونه محطة جيدة يرتكز عليها زملاؤه، كما يمتاز بدقة التمرير وصناعة الفرص لزملائه، فضلاً عن إجادته لضربات الرأس، فى الوقت الذى أظهر المران رعونة المهاجم السنغالى أمام المرمى، الأمر الذى تسبب فى إهداره العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

وزارة الرياضة ترسل لاتحاد الكرة الموافقة الرسمية لتطبيق الـvarبالدورى

تسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية من وزارة الشباب والرياضة على تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، والتعاقد مع إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال لمدة 3 سنوات ونصف وهى المدة التى تتخطى فترة تعيين اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية من قبل الفيفا والتى تنتهى 31 يوليو 2020.

اتحاد الكرة يخطر جهاد جريشة بإيقافه لحين التحقيق معه بسبب الفيس بوك

أخطر المستشار القانونى للجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة بإيقافه لحين الانتهاء من التحقيق معه، بعد قرار اللجنة بإحالته للتحقيق بسبب نشر الشكوى التى تقدم بها إلى جمال الغندور رئيس اللجنة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بجانب حديثه فى مختلف البرامج التليفزيونية دون إذن من اللجنة.

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل السعيد نهاية الموسم

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مهاجم فريقه عمر السعيد في المرتبة الثالثة للهجوم الأبيض بعد كل من مصطفى محمد والكونغولي كاسونجو، بعدما فشل عمر السعيد في إقناع المدير الفني بمستواه رغم الفرص التي لاحت له منذ تولي كارتيرون المسئولية خلفًا للصربي ميتشو.