شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يلبى طلبات جماهير الأهلي ويلتقط الصور التذكارية معهم بالشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى ، رغبة الجماهير الحمراء بالتقاط الصور التذكارية معه، عقب انتهاء مران الفريق اليوم الخميس، والتقط "الفولت" الصور التذكارية مع جماهير الأهلى وسط مطالبات للاعب بمساعدة المارد الأحمر على تحقيق الفوز أمام النجم الساحلى.

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ويقدم كهربا مستويات طيبة مع الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالى بالتراضي.

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال، كما يواصل الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لخوض المباراة المرتقبة ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاثة والحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر فى استعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.

وكان الاتحاد الأفريقى قد حدد يوم 26 يناير الجارى موعداً لمواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى القاهرة بدلا من يوم 24 الذى كان محددا من قبل، ويستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدورى، والتى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز والتحليق بعيدا فى صدارة المسابقة، وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه بهدف تجهيزه للمشاركة فى لقاء النجم الساحلى المرتقب.