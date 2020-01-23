شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر وسليمان ورفعت والغندور نجوم ”super face” بالجولة 14 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، العديد من المشاهد واللقطات الخاصة بنجوم الأندية والمدربين والحكام، وهو ما نحاول من خلال الـ "Superface" رصده وتقديمه بشكل مختلف لعشاق الساحرة المستديرة، فى إطار البحث عن زاوية مختلفة للتعبير عن الحدث الكروى أسبوعيًا.

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدورى المصرى قد شهدت استمرار انفراد الأهلى بقمة الترتيب بالفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين لحسين الشحات والبديل المتألق وليد سليمان، ليصل للفوز الـ12 المتتالى فى الدورى بالعلامة الكاملة.

وغاب الزمالك عن الظهور فى هذه الجولة بسبب تأجيل مباراة المصرى، نظرا لمشاركة الفريق الأبيض فى البطولة الأفريقية والتى تنتظره مباراة قوية جدا أمام مازيمبى الكونغولى غدا الجمعة فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

كما شهدت الجولة تألق أحمد رفعت مهاجم الاتحاد السكندرى، الذى استطاع تسجيل الهدف الثانى وصناعة الهدف الثالث أمام طلائع الجيش، واستمرار تألق مهدى سليمان حارس بيراميدز، حيث أنقذ فريقه من ثلاثة أهداف محققة لفريقه أمام مصر للمقاصة وتصدى لركلة جزاء قبل نهاية المباراة بعشر دقائق كادت أن تعيد المقاصة إلى المباراة مرة أخرى وتصعب من مهمة فريقه.

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لمتابعة سلسلة "Superface" التى تلخص جميع مباريات الجولة من خلال صورة وتعليق من هنا