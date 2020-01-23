شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: التأهل لأمم أفريقيا 2021 مضمون.. بس عايزين نحسم بدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر الأول، إن هناك ظروفا صعبة واجهت المنتخب الأول أدت لعدم خروج النتائج بشكل مرضٍ للجماهير فى أول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأضاف سيد معوض، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إقامة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى نفس موعد مباراتىّ كينيا وجزر القمر حرم المنتخب من لاعبين مميزين، بجانب توقف الدورى قبل المباراتين بفترة طويلة ما أثر سلباً على لياقة اللاعبين فنياً وبدنياً، وكذلك الإصابات المؤثرة والغيابات، وعلى رأسها محمد صلاح ولاعبى بيراميدز، وبلا شك كل هذا منعنا من تحقيق الفوز فى المباراتين.

وأكد مدرب المنتخب أنه يتفهم جيداً طموحات الجماهير ورغبتهم فى عودة المنتخب لحصد البطولات، وهو طموح مشروع، ونعمل عليه وهو الهدف الأساسى.

وأضاف سيد معوض، "التأهل لأمم أفريقيا 2021 مضمون بالنسبة لمنتخب مصر، صاحب الخبرات الكبيرة، ولكننا كجهاز فنى نسعى لحسم التأهل مبكراً حتى نستفيد من المباريات المتبقية فى تجربة وجوه جديدة وفكر جديد ونرفع الضغوط عن نفسنا".

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ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب توجو فى مارس المقبل فى مباراتى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير 2021، بعد أن تعادل الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر.

وأقيمت الثلاثاء الماضى قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم منتخبات كل من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما تم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.