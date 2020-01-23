شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قيد أليو بادجي محلياً.. وأفريقيا خلال ساعات بدلا من أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قيد السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق محليًا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، قائلا، "الساعات القليلة المقبلة تشهد قيد اللاعب فى القائمة الأفريقية، مؤكدًا أن العمل جارٍ فى الوقت الحالى لإتمام عملية قيد اللاعب".

ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى فى القاهرة الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال، كما يواصل الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لخوض المباراة المرتقبة، ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاث والحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر فى استعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.

وكان الاتحاد الأفريقى قد حدد يوم 26 يناير الجارى موعداً لمواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى القاهرة بدلا من يوم 24 الذى كان محددا من قبل، ويستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدورى، والتى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز والتحليق بعيدا فى صدارة المسابقة.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه بهدف تجهيزه للمشاركة فى لقاء النجم الساحلى المرتقب.