شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد السكندرى يتعاقد مع عمر الميدانى لموسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى ، فى إتمام التعاقد مع المدافع الدولي السورى عمرو الميدانى، والذى سبق له تمثيل أندية بيراميدز والكويت الكويتى، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى مركز قلب الدفاع.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسم ونصف اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2020 بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف المدير الفنى واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وإيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

وأشاد الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بقدرات "الميدانى" الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء ما جعله إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الميداني رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في الموسم 2011 ، و خاض تجربته الأولى خارج سوريا في الموسم 2014-2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق الوحدة

و تدرج الميداني في منتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبي وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السوري الأول.

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كان مصيلحى قد فتح خطوط اتصال مع اللاعب من أجل استقطابه لتدعيم دفاعات الإتحاد فى الميركاتو الشتوى الجارى خاصة وأن هناك ثلاثة لاعبين فقط يعتمد يعتمد عليهم طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى الخط الخلفى وهم محمد أنور وإسلام جمال ومحمود رزق.

ويغيب الثلاثى خالد الغندور وهشام محمد ومحمد أنور ثلاثى الاتحاد عن مواجهة فريقهم أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في المباراة المقرر إقامتها بإستاد الإسماعيلية في إياب دور الثمانية من البطولة العربية.