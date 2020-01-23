شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة جهاد جريشة مع لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت خلال الساعات الماضية أزمة بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة، على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

س: ما هو تاريخ الحكم جهاد جريشة؟

ج: يمتلك الحكم الدولى جهاد جريشة تاريخاً مشرفاً، فهو من مواليد 1976، وشارك فى كأس العرب 2012 بالسعودية، وشارك أيضًا فى كأس الأمم الأفريقية 2013، واختير حكمًا لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفى عام 2016 اختير فى المركز الـ13 ضمن قائمة أفضل 22 حكمًا بالعالم، كما ظهر جريشة فى مونديال 2018 الأخير وأدار مباراة إنجلترا وبنما.

س: كيف اندلعت الأزمة؟

ج: شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

س: وماذا فعل جريشة؟

ج: تواصل الحكم مع لجنة الحكام الحالية، برئاسة جمال الغندور، وأكدوا له عدم علمهم بذلك وأن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق هو من وضع القائمة، وأن ما يتردد مجرد اجتهادات.

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س: ولماذا تجددت الأزمة؟

ج: تجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث وهو ما أثار غضب جريشة.

س: ما سبب غضب جريشة؟

ج: سر غضب جريشة أنه بعد وضعه فى المركز الثالث سيصبح من الصعب جدا اختياره ضمن حكام المونديال المقبل 2022.

س: ماذا فعل جريشة؟

ج: تقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها.

س: ما رد لجنة الحكام؟

ج: جمال الغندور رفض التعليق على الأزمة مكتفيا بالقول إنه سيتم التحقيق مع جريشة بعدما نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعى كما هاجم لجنة الحكام فى وسائل الإعلام.