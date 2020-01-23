اتحاد الكرة يعلن.. طرح تذاكر السوبر إلكترونيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري التي ستقام في أبوظبي إلكترونيًا.
ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك المتوج بكأس مصر في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات.
وتم تحديد يوم العشرين من فبراير المقبل موعدًا لاستضافة المباراة المقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد.
وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري قد فسر سبب اختيار ملعب محمد بن زايد لاستضافة المباراة بأنه تم بناؤه على مواصفات عالمية، إلى جانب سعته التي تصل إلى 37 ألف متفرج.
جدير بالذكر أن المباراة ستدار بطاقم تحكيم أجنبي، إلى جانب الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).
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