محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، إنه تم قيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق محليًا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.
وكان بادجي قد انضم إلى صفوف الأهلي منذ عدة أيام قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف.
وعبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال عبد الحفيظ إنه تم قيد بادجي محليًا، والساعات القليلة المقبلة تشهد قيد اللاعب في القائمة الإفريقية، مؤكدًا أن العمل جارِ في الوقت الحالي لإتمام عملية القيد.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يعلن قيد بادجي محليًا.. ويؤكد: جارٍ ضمه للقائمة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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