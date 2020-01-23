على سبيل الإعارة.. الأهلي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن انتقال مدافع فريق الشباب بالنادي محمد ناصر إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.
وقال معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، إن لاعب الشباب بالنادي انتقل إلى النادي الأهلي بشكل رسمي بعد أن تم توقيع العقود اليوم الخميس.
وأشاد البطاوي بالمستوى الفني للاعب، مؤكدًا أن الهدف وراء هذه الإعارة هو أن يكتسب اللاعب المزيد من الخبرة.
واختتم البطاوي تصريحاته بأن اللاعب المولود في عام 1999 سيكون داعمًا قويًا للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
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