"غياب جمعة واستعادة 3 لاعبين".. تعرف على قائمة الزمالك استعدادًا لمازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، القائمة التي تستعد لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي سيقام مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك شهدت عودة ثلاثة لاعبين بعد غيابهم عن مباراة الجونة الأخير بسبب الراحة وهو أحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش".

في المقابل، يغيب عن قائمة الفريق الأبيض أربعن لاعبين بداية من الحارس محمد صبحي وثنائي الدفاع عبد الله جمعة ومحمد عبد السلام والمهاجم عمر السعيد.

وجاءت قائمة الزمالك على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم امام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد .

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، في المقابل يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الزمالك في الفوز بمباراة مازيمبي من أجل الصعود رسميًا للدور المقبل، في المقابل يتطلب على الأبيض الفوز بأربعة أهداف دون رد على بطل الكونغو من أجل الارتقاء للصدارة بعد الخسارة من مازيمبي في مباراة الجولة الأولى بنتيجة (3-0).