طرح تذاكر السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الكترونيا

يعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020 . تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020 . ويدخل فريق الأهلي مواجهة السوبر كونه بطل الدوري للموسم الماضي، وعلى الجانب الأخر يخوض فريق الزمالك المباراة بصفته بطلًا لكأس مصر النسخة الماضية . التذاكر متوفرة هنا.. تذاكر السوبر المصري

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