شاهد..أيمن المزين صاحب اللفتات الطيبة مع منافسيه قبل مواجهتهم

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تشهد مباريات طنطا هذا الموسم، لفتة لطيفة من أيمن المزين المدير الفني للفريق حينما يقوم بإهداء المدربين هدايا تذكارية قبل بداية المباراة.
ويحرص المزين على إعطاء هدايا تذكارية، للمدربين قبل إنطلاق اللقاء، حيث يمنح مصحف للمدربين المصريين، مثلما قام مع طارق يحيى المدير الفني لطلائعالجيش.
فيمايمنح هدايا فرعونية للمدربين الأجانب بالدوري، مثلما قام خلال مباراة الأهلي وطنطا و أهدى السويسري رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر تمثال لتوت عنخ أمون، في لفتة طيبة.
وهو الأمر نفسه مع الفرنسي سابسيتان ديسابر المدير
ويستعد فريق طنطا لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة عشر فى بطولة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الاحد المقبل على ملعب الجبل الاخضر .
ويحتل أبناء السيد البدوي المركز الثالث عشر برصيد ١٣ نقطة، ويقدم فريق طنطا عروضًا قوية رغم قلة إمكانيات الفريق.
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