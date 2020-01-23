بوادر أزمة بين إنبي والشركة الراعية

يلوح في الأفق بوادر أزمة بين نادي إنبي و الشركه الراعية، لعدم التزامها بتوقيتات السداد المتفق عليها.

و صرح عبد الناصر محمد ،مدير لكرة بنادي انبي بأنه رغم الاتفاق مع الشركة

الراعية للفريق الاول لكرة القدم، علي جدولة مستحقات النادي الا ان الشركة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه ،مشيراً إلى ان الاتصالات جارية للوصول إلى نقطة إلتقاء بين الطرفين ،حيث أن النادي البترولي ينأى بنفسة عن الدخول في أزمات مع أي طرف من أطراف المنظومة الكروية احترامًا لمبادئ وقيم نادي إنبي ،لكنه مُصر على الحصول على مستحقاته كاملة طبقُا لما تم الاتفاق عليه.